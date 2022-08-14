Звезда "Квартала 95" Великий снял пародию на российскую туристку, которая не хочет уезжать из Крыма

Украинский актер, звезда "Квартала 95" Юрий Великий выпустил новую смешную пародию.
На этот раз Юрий Великий снял пародию на российскую туристку, которая жаловалась в машине, что не хочет уезжать из Крыма, где в Алуште так хорошо устроилась и жила как "в своем доме".
Юрий Великий обыграл слова россиянки. В видео он сидит в машине в черном парике и свитере молочного цвета. Плача Великий, в образе туристки, рассказывает, как она не хочет покидать Крым:
"Мы с мужем коренные крымчане, живем здесь с 2014 года. Едва нашли в Алуште квартиру, там жили крымско-татарские пенсионеры. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ, их куда-то забрали и вывезли. А мы опять же, чисто по-человечески начали за квартирой присматривать, даже документы на себя переоформили по-человечески чисто", — говорит "туристка".
Также "туристка" добавляет: "Ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?".
Обыграл Великий и тот факт, что взрывы на аэродроме в крымском городе Саки произошли из-за неосторожного курения:
"Все говорят, что все это произошло из-за неосторожного курения. Вот скажите мне, что такого можно было в Крыму курить, чтобы 10 самолетов взлетели в воздух даже не взлетая", — удивляется "туристка".
Напомним, ранее Юрий Великий снял пародию на пропагандиста Владимира Соловьева, который лжет о "хлопке" в Крыму.
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