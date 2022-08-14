Звезда "Квартала 95" Великий снял пародию на российскую туристку, которая не хочет уезжать из Крыма

На этот раз Юрий Великий снял пародию на российскую туристку, которая жаловалась в машине, что не хочет уезжать из Крыма, где в Алуште так хорошо устроилась и жила как "в своем доме".

Юрий Великий обыграл слова россиянки. В видео он сидит в машине в черном парике и свитере молочного цвета. Плача Великий, в образе туристки, рассказывает, как она не хочет покидать Крым:

"Мы с мужем коренные крымчане, живем здесь с 2014 года. Едва нашли в Алуште квартиру, там жили крымско-татарские пенсионеры. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ, их куда-то забрали и вывезли. А мы опять же, чисто по-человечески начали за квартирой присматривать, даже документы на себя переоформили по-человечески чисто", — говорит "туристка".

Также "туристка" добавляет: "Ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?".

Обыграл Великий и тот факт, что взрывы на аэродроме в крымском городе Саки произошли из-за неосторожного курения:

"Все говорят, что все это произошло из-за неосторожного курения. Вот скажите мне, что такого можно было в Крыму курить, чтобы 10 самолетов взлетели в воздух даже не взлетая", — удивляется "туристка".

Напомним, ранее Юрий Великий снял пародию на пропагандиста Владимира Соловьева, который лжет о "хлопке" в Крыму.

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