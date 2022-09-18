Звезда "Квартала 95" Великий снял смешную пародию на Лукашенко, который рубит дрова, чтобы обогреть Европу

На этот раз Юрий Великий снял пародию на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В поле зрения Великого оказалось недавнее видео, на котором Лукашенко с бизнесменом Сергеем Тетериным рубят дрова и обсуждают ситуацию в Европе.

В частности, Лукашенко говорит, что они нарубят дров и не дадут замерзнуть Европе. Великий обыграл слова одиозного псевдопрезидента:

"Не дадим замерзнуть Европе, поможем нашим братьям, может и они нам когда-нибудь помогут". На что "Тетерин" говорит: "Григорович, да какие они нам там братья в Европе". Но тот отвечает: "Может даже родные, все будет зависеть от того, чем закончится спецоперация".

Потом Лукашенко в роли Великого признается, что колоть дрова он не очень сильный, а вот наломать дрова – это просто. "Мы вон с Путиным с этой спецоперацией столько дров наломали, на четыре поколения хватит", – говорит Лукашенко.

Кроме дров, Лукашенко в роли Великого решил обогреть Европу, связав ей свитер, а также накормить, почистив картошку. "Поможем нашим братьям пережить гуманитарную картошкострофу", — говорит Великий в роли Лукашенко.

Напомним, ранее Юрий Великий поделился меткой пародией на спикера минобороны РФ Игоря Конашенкова и потроил войска РФ, которые "без паники" перегруппировались в Харьковской области.

Читайте также: