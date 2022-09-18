Звезда "Квартала 95" Великий снял смешную пародию на Лукашенко, который рубит дрова, чтобы обогреть Европу

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной меткой пародией.
На этот раз Юрий Великий снял пародию на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
В поле зрения Великого оказалось недавнее видео, на котором Лукашенко с бизнесменом Сергеем Тетериным рубят дрова и обсуждают ситуацию в Европе.
В частности, Лукашенко говорит, что они нарубят дров и не дадут замерзнуть Европе. Великий обыграл слова одиозного псевдопрезидента:
"Не дадим замерзнуть Европе, поможем нашим братьям, может и они нам когда-нибудь помогут". На что "Тетерин" говорит: "Григорович, да какие они нам там братья в Европе". Но тот отвечает: "Может даже родные, все будет зависеть от того, чем закончится спецоперация".
Потом Лукашенко в роли Великого признается, что колоть дрова он не очень сильный, а вот наломать дрова – это просто. "Мы вон с Путиным с этой спецоперацией столько дров наломали, на четыре поколения хватит", – говорит Лукашенко.
Кроме дров, Лукашенко в роли Великого решил обогреть Европу, связав ей свитер, а также накормить, почистив картошку. "Поможем нашим братьям пережить гуманитарную картошкострофу", — говорит Великий в роли Лукашенко.
Напомним, ранее Юрий Великий поделился меткой пародией на спикера минобороны РФ Игоря Конашенкова и потроил войска РФ, которые "без паники" перегруппировались в Харьковской области.
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