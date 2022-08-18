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Звезда "Квартала 95" Великий снял забавную пародию на задержание Гиркина в Крыму

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Звезда "Квартала 95" Великий снял забавную пародию на задержание Гиркина в Крыму

Юрий Великий, пародия

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной забавной пародией.

На этот раз Юрий Великий снял пародию на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), которого российские оккупанты 13 августа задержали в оккупированном Крыму.

Великий в видео появляется в образе Гиркина – в серой футболке, а для максимального сходства с террористом, подкрасил глаза черным, чтобы изобразить его синяки под глазами. Актер представил, как проходил допрос Гиркина.

Как известно, последние месяцы Гиркин активно критиковал российское политическое и военное руководство за то, что они недостаточно решительно воюют в Украине. Он был задержан при попытке пробраться на "Херсонский фронт" добровольцем по паспорту прикрытия по имени Сергея Рунова, которое он использовал во время работы в спецслужбах.

Когда на "допросе" Гиркину говорят, что он наконец-то попался, тот говорит, что "давно нужно было поймать эту мерзкую мерзость, эту гниду, которая дискредитировала и поливала грязью военно-политическое руководство нашей страны". Медведева же "Гиркин" называет дураком.

"Гиркин" также уверяет, что он не Гиркин, а Сергей Рунов. Когда "Гиркина" спрашивают, зачем он сбрил усы, он говорит, что не брил их, а они самоликвидировались: "Скажем так, неосторожно покурил".

Напомним, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о "провале российской военной стратегии в Украине". Об этом преступник написал в соцсетях. Гиркин считает, что РФ не удастся захватить всю территорию Донецкой области, даже захватить Славянск до 11 сентября, когда оккупанты запланировали проведение так называемого "референдума" о присоединении захваченных территорий к РФ.

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