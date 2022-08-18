Звезда "Квартала 95" Великий снял забавную пародию на задержание Гиркина в Крыму

На этот раз Юрий Великий снял пародию на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), которого российские оккупанты 13 августа задержали в оккупированном Крыму.

Великий в видео появляется в образе Гиркина – в серой футболке, а для максимального сходства с террористом, подкрасил глаза черным, чтобы изобразить его синяки под глазами. Актер представил, как проходил допрос Гиркина.

Как известно, последние месяцы Гиркин активно критиковал российское политическое и военное руководство за то, что они недостаточно решительно воюют в Украине. Он был задержан при попытке пробраться на "Херсонский фронт" добровольцем по паспорту прикрытия по имени Сергея Рунова, которое он использовал во время работы в спецслужбах.

Когда на "допросе" Гиркину говорят, что он наконец-то попался, тот говорит, что "давно нужно было поймать эту мерзкую мерзость, эту гниду, которая дискредитировала и поливала грязью военно-политическое руководство нашей страны". Медведева же "Гиркин" называет дураком.

"Гиркин" также уверяет, что он не Гиркин, а Сергей Рунов. Когда "Гиркина" спрашивают, зачем он сбрил усы, он говорит, что не брил их, а они самоликвидировались: "Скажем так, неосторожно покурил".

Напомним, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о "провале российской военной стратегии в Украине". Об этом преступник написал в соцсетях. Гиркин считает, что РФ не удастся захватить всю территорию Донецкой области, даже захватить Славянск до 11 сентября, когда оккупанты запланировали проведение так называемого "референдума" о присоединении захваченных территорий к РФ.

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