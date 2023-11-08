Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач признался, как относится к половому воспитанию дочери

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Україну" Юрий Ткач откровенно поделился своим видением полового воспитания девятилетней дочери Лизы.

Юрий Ткач с дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юморист неожиданно отличился четкой позицией на подкасте Александра Волошина. Однако она касалась не дочери, а скорее ее будущих ухажеров. В шутку Ткач сказал, что для парней, которые "раньше времени" будут подходить к его дочери, подготовит специальное "оружие":

"Буду отстреливать. Я куплю себе двуствольное оружие и буду отстреливать. Одно для одного яйца, другое для другого, если кто-то подойдет раньше времени", – улыбнувшись, сказал Ткач.

Шоумен уточнил, что под фразой "раньше времени" подразумевается период до "адекватных 18 лет".

Юрий Ткач

Впрочем, звезда вмешиваться в половое воспитание дочери не планирует. Поскольку считает, что в этом лучше разбирается мама, то есть жена Юрия Ткача Виктория. К тому же, вспоминая отсутствие сексуального образования в своем детстве, ведущий все свел к тому, что детей в основном воспитывает общество.

"Для этого есть, наверное, ее (дочери – прим. ред.) мама. Жена. Она поможет. Но ведь ты понимаешь сам, что и материться, и всем сексуальным историям тебя учит что? Улица, школа... Там ты все понимаешь. Со мной родители не разговаривали", – отметил юморист.

Знаменитость видит свое участие только в половом воспитании сына, ведь для него у Ткача точно найдется, что сказать.

Напомним, недавно артист "Квартала 95" Юрий Ткач признался, какие примерно доходы он получает ежемесячно. Также юморист назвал, чем именно зарабатывает на жизнь во время войны.

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