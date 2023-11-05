Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассекретил свой заработок на месяц: "Уже нет тех гонораров"

Украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Україну" Юрий Ткач рассекретил свой доход.

Ткач поделился, что с началом полномасштабной войны сфера юмора сильно пострадала. Заработок упал где-то в пять раз. Об этом артист рассказал в подкасте Александра Волошина.

Актер поделился, что во всех благотворительных концертах и мероприятиях он участвует бесплатно и признался, как, в таком случае, зарабатывает на жизнь:

"Квартал" – это такая история, которая держит на плаву. У нас есть зарплата. Она не большая, за съемку. Но она есть, она держит. Иногда бывают корпоративы или частные мероприятия. Ну и подушка", – перечислил Ткач.

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Актер добавил, что в месяц зарабатывает плюс-минус две тысячи долларов. Также Ткач признался, что количество частных мероприятий и корпоративов значительно уменьшилось. Сейчас, говорит юморист, если одно в месяц мероприятие будет, то это хорошо.

Напомним, ранее свой доход рассекретил блогер и шоумен Никита Добрынин. Он признался, сколько зарабатывает в месяц, что ему приносит деньги и куда он их тратит.

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