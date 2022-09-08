Звезда "Квартала 95" Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко и первый белорусский ноутбук

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий сделал очередную точную пародию, которую уже успели оценить украинцы.
Так, Юрий Великий показал пародию на псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко, который недавно провел открытый урок для белорусских школьников.
Там, в частности, Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, который собрал белорусский завод "Горизонт", известный своими телевизорами. Правда, как выяснилось, этот портативный компьютер состоит из белорусских комплектующих всего на 12%.
Лукашенко в роли Великого рассказывает, что ноутбук ему подарили "наши умные люди": "Им была поставлена задача пошататься по всему миру и найти лучшее. Вот они и пошатались. Некоторые, правда, до сих пор где-то шатаются. А те, кто плохо шатался, сейчас в других местах шатаются", — говорит "псевдопрезидент".
Кроме того, Великий обыграл и то, что белорусского в этом ноутбуке всего 12%:
"Честно хочу сказать, что из белорусского здесь меньше 70%. 55, если быть точнее. Но если смотреть правде в глаза, скажу, что нашего здесь процентов 40. Да хоть бы и 30, это уже не так принципиально. Хотя, я вижу, что в действительности все 20, 12, если быть точнее. А если погрузиться в детали, то может и того 7. Но не в этом суть, важен сам факт. Пусть там будет хоть 5% нашего, пусть только презентация наша. Важно, что начало положено", — стебет Великий Лукашенко.
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