Звезда "Квартала 95" Юрий Великий насмешил пародией на Лукашенко и первый белорусский ноутбук

Так, Юрий Великий показал пародию на псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко, который недавно провел открытый урок для белорусских школьников.

Там, в частности, Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, который собрал белорусский завод "Горизонт", известный своими телевизорами. Правда, как выяснилось, этот портативный компьютер состоит из белорусских комплектующих всего на 12%.

Лукашенко в роли Великого рассказывает, что ноутбук ему подарили "наши умные люди": "Им была поставлена задача пошататься по всему миру и найти лучшее. Вот они и пошатались. Некоторые, правда, до сих пор где-то шатаются. А те, кто плохо шатался, сейчас в других местах шатаются", — говорит "псевдопрезидент".

Кроме того, Великий обыграл и то, что белорусского в этом ноутбуке всего 12%:

"Честно хочу сказать, что из белорусского здесь меньше 70%. 55, если быть точнее. Но если смотреть правде в глаза, скажу, что нашего здесь процентов 40. Да хоть бы и 30, это уже не так принципиально. Хотя, я вижу, что в действительности все 20, 12, если быть точнее. А если погрузиться в детали, то может и того 7. Но не в этом суть, важен сам факт. Пусть там будет хоть 5% нашего, пусть только презентация наша. Важно, что начало положено", — стебет Великий Лукашенко.

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