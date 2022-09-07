Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял пародию на дядю Сирожу, который мастерит деревянные HIMARS

На этот раз в эпицентре внимания Юрия Великого оказался обычный украинец, дядя Сирожа, который открыл собственный стартап и начал производить деревянные HIMARS.

Как в видео объясняет дядя Сирожа, он с мужиками "клепает деревянные HIMARS для минобороны". Участковый, остановивший дядю из-за того, что он крадет древесину со склада, не поверил дяде.

"Да я же говорю тебе, ты что-то слышал о деревянных HIMARS? Так это я их придумал. Так сказать, решил стать старпертером, ой, стартапером. На прошлой неделе уже отправили 10 HIMARS и в тот же день их расхерячили. Эти же рашадураки шмаляют по ним своими кальмарами, ой, "калибрами". Один наш деревянный HIMARS стоит ну где-то там 2,5 тысячи гривен, а одна их ракета "калибр" 6,5 миллиона долларов", — говорит дядя Сирожа.

Участковый удивляется, оккупанты что, идиоты, стрелять по деревянным HIMARS, на что дядя Сирожа отвечает: "А чему здесь удивляться? Если им приказы отдает фанерный маршал, почему бы им не стрелять по деревянным HIMARS?".

Напомним, на днях в Сети появилась информация о том, что у Украины появился целый парк деревянных высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Якобы с помощью этих систем украинские войска обманывают Россию и заставляют оккупантов запускать дорогие ракеты дальнего радиуса действия по напрасным ложным целям. Также сообщалось, что во время первого развертывания деревянные муляжи HIMARS привлекли по меньшей мере 10 российских крылатых ракет "Калибр". В свою очередь, украинцы начали массово строить подделки, в то время как настоящие пусковые установки продолжали обстреливать российские позиции на востоке и юге.

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