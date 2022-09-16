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Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял забавную пародию на Путина, который застрял на колесе обозрения

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял забавную пародию на Путина, который застрял на колесе обозрения

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Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял забавную пародию на Путина, который застрял на колесе обозрения

Юрий Большой

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий представил новую пародию на российского диктатора Владимира Путина.

Так, Юрий Великий не упустил возможности в новой пародии высмеять недавнее открытие колеса обозрения под названием "Солнце Москвы", которое разместили в центре российской столицы.

Такое важное для страны событие, конечно, не смог пропустить Путин, правда, присутствовавший на открытии в режиме онлайн. В своей пародии Юрий Великий представил, как бы происходили события, если бы российский диктатор приехал на открытие колеса обозрения лично.

Видео начинается с того, что путин в роли Великого спрашивает: "Рассказывайте, чего вы меня из бункера вытащили?"

В ответ "мэр" Москвы Собянин расхваливает Путину новую туристическую достопримечательность города. Когда российский диктатор предложил Собянину проехаться на колесе, они застряли. Собянин начал звать на помощь и выкрикивать: "Россияне! Снимите Путина".

Тот был обеспокоен фразой Собянина, мол, россияне могут не так понять его призыв, на что "мэр" Москвы отметил: "Да все они правильно поймут".

Напомним, ранее мы собрали для вас топ-10 забавных и метких пародий Юрия Великого. Среди них, в частности, пародия на допрос Медведчука и Лукашенко в магазине для взрослых.

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