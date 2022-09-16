Звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял забавную пародию на Путина, который застрял на колесе обозрения

Так, Юрий Великий не упустил возможности в новой пародии высмеять недавнее открытие колеса обозрения под названием "Солнце Москвы", которое разместили в центре российской столицы.

Такое важное для страны событие, конечно, не смог пропустить Путин, правда, присутствовавший на открытии в режиме онлайн. В своей пародии Юрий Великий представил, как бы происходили события, если бы российский диктатор приехал на открытие колеса обозрения лично.

Видео начинается с того, что путин в роли Великого спрашивает: "Рассказывайте, чего вы меня из бункера вытащили?"

В ответ "мэр" Москвы Собянин расхваливает Путину новую туристическую достопримечательность города. Когда российский диктатор предложил Собянину проехаться на колесе, они застряли. Собянин начал звать на помощь и выкрикивать: "Россияне! Снимите Путина".

Тот был обеспокоен фразой Собянина, мол, россияне могут не так понять его призыв, на что "мэр" Москвы отметил: "Да все они правильно поймут".

Напомним, ранее мы собрали для вас топ-10 забавных и метких пародий Юрия Великого. Среди них, в частности, пародия на допрос Медведчука и Лукашенко в магазине для взрослых.

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