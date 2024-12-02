Звезда "Квартала 95" Юрий Великий женился и впервые показал свою жену-красавицу

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий ошарашил радостной новостью, что официально уже не холостяк.

Юморист признался, что женился. Избранницей артиста стала эффектная брюнетка, по имени Алина. Пара сыграла свадьбу еще летом, а именно 27 июля, но держала эту новость в тайне. Лишь 1 декабря супруги объявили о браке на проекте "Ближче до зірок".

"Это Алина, моя жена. Я ее очень люблю", — поделился Юрий Великий.

Юрий Великий с женой / Фото: скриншот с видео

Отношения пары продолжаются уже несколько лет. Алина поделилась, что свадьбу как таковую они не планировали. Супруги логически подошли к этому решению после того, как выдержали проверку на прочность. В частности, влюбленные пережили вместе карантин и войну. Ужасные реалии сегодняшнего дня не повлияли негативно на их отношения, а лишь сделали крепче.

Юрий Великий с женой / Фото: скриншот с видео

"Не могу сказать, что я ожидала. Мы просто шли к этому. Так обстоятельства сложились, что наши отношения испытались. То карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что мы вместе с Юркой пришли к этому", — прокомментировала жена-красавица шоумена.

Юрий Великий с женой / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно ведущая Василиса Фролова объявила, что вышла замуж. Недавно знаменитость показала, какой была ее свадьба в ОАЭ.

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