Звезда "Квартала 95" заставил фанатов хохотать над новой пародией на тиктокера Кадырова – видео

Недавно "TikTok-воину" присвоили звание героя псевдореспублики ЛНР.

Это вдохновило Великого на новое забавное видео. В ролике "Дон" кичится наградой и тем, какие ордена ему еще хотят вручить. Отметим, что недавно Кадыров получил орден "За заслуги перед стоматологией".

"Всем привет, дон. Это опять я, дон. Снова со своим теледоном дон. Ой, телефоном, дон. Хочу вам, как говорится, немного похвастаться дон, мне вчера вручили помятый орган, красивый такой, дон. Я его в руках держал, этот помятый орган, дон", — говорит Юрий в образе Рамзана.

"Главному "Стоматологу" Чеченской республики Рамзану Кадырову снова вручили очередной орден, на этот раз героя ЛНР. Хотя для этого ордена больше подошло бы другое название — Оккупант Луганской области", — прокомментировал комик.

В комментариях пользователи признались, что не перестают удивляться таланту Великого.

Мастер перевоплощения! Держите марку

Текст и исполнение совершенно гениальны. Вас можно смотреть и слушать до бесконечности

Юрий – талантище! Насмеялась от души (и это в наше нелегкое время). Как я рада, что есть вы, есть наша прекрасная Украина и все обязательно будет хорошо! Спасибо

Браво! Как всегда вы восхитительны и неповторимы в своих выступлениях! Оскара артисту Великому!

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией на Лаврова в Африке. Юморист показал министра иностранных дел России в его "африканском турне".

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