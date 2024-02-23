Звезда "Лиги смеха" честно назвала сумму своего ежемесячного заработка и на что тратит деньги

Звезда "Лиги смеха", актриса Настя Ткаченко откровенно рассказала о своих расходах и доходах во время войны.

Так, 28-летняя знаменитость рассказала, что в настоящее время ей удается заработать в среднем до двух тысяч долларов ежемесячно. Такую сумму она получает благодаря участию в различных проектах, в том числе и рекламных кампаниях, которые очень часто предлагают звезде условия бартера.

"В среднем 1,5-2 тысячи долларов. Это съемки и реклама. Но сюда не входит то, что я получаю по бартеру. Он покрывает много моих запросов", - призналась актриса в разговоре со Славой Деминым.

Настя Ткаченко

К слову, Настя уверяет, что она совсем не умеет откладывать и экономить средства, поэтому всегда покупает то, что считает нужным сразу.

"Я не умею откладывать деньги. Я трачу деньги на все. Я бы хотела научиться финансовой грамотности, чтобы откладывать деньги. Я постоянно жалела на себя денег. Это, возможно, комплекс бедности. И я перестала. Если я хочу купить себе это – покупаю, потому что вдруг я завтра умру? Не хочу себе ни в чем отказывать", - добавила знаменитость.

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