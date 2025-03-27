Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский ошеломил похудением на 30 кило: "Весел более 100 кило"

Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский, который недавно сделал предложение девушке, ошеломил, как в свое время похудел на 30 кило.

На такой эксперимент шоумен решился еще в юности. Фима Константиновский в интервью Oboz.ua говорит, что в 19 лет его вес составил более чем 100 килограммов. Впрочем, юмористу это было не по душе, поэтому он решил избавиться от лишних кило. За четыре месяца ведущему удалось похудеть на 30 кило. Правда, шоумен говорит, что лучше не следовать его примеру, ведь это могло навредить здоровью. В частности, Константиновский мог днями ничего не есть, а когда что-то и употреблял из еды, то маленькими порциями.

"Должен предупредить: мой способ точно не является примером для тех, кто хочет сбросить вес. В 19 лет я весил более 100 килограммов. Решил избавиться от лишних. Я очень азартный, поэтому у меня бы не хватило терпения худеть на три килограмма ежемесячно. Поэтому проводил несколько дней без еды, затем ел небольшими порциями и повторял процедуру. Это сейчас я понимаю, что делал неправильно, но такова была моя история", - говорит шоумен.

Фима Константиновский / Фото: instagram.com/fimakonst

Сейчас же ведущий не сидит на диетах и не ограничивает себя в еде. Правда, перед съемками проектов юморист приводит себя в форму, чтобы быть более уверенным в кадре. Тогда Фима пытается употреблять только полезные продукты.

"Сейчас у меня нет секретов похудения. Обожаю есть! Но пытаюсь худеть и приводить себя в форму перед съемками, чтобы увереннее чувствовать себя в кадре. Также на съемочные дни прошу оставлять в гримерке разные полезности: овощи, батончики, энергетики без сахара. А потом жалею об этом, потому что каждый раз оглядываюсь на съемках, а есть нечего!" – говорит ведущий.

Напомним, недавно певица alyona alyona тоже откровенно заговорила о своем весе. Исполнительница призналась, что после стремительного похудения снова набрала 17 кило.

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