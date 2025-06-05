Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский показал, как под открытым небом отгулял свадьбу со своей женой

Свадьба Фимы Константиновского

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Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский показал, как под открытым небом отгулял свадьбу с женой Елизаветой.

На днях влюбленные официально стали супругами, заключив брак в ЗАГСе. Позже парочка устроила свадьбу. Праздновать важное событие молодожены решили под открытым небом. Елизавета надела сдержанное белое длинное платье, а образ дополнила фатой. Тем временем Фима был в официальном костюме.

Свадьба Фимы Константиновского

Локацию для празднования супруги выбрали под открытым небом среди хвойных деревьев. В частности, вокруг все было украшено разнообразными яркими цветами. Также локацию дополняли гирлянды, которые вечером однозначно создавали невероятную атмосферу.

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Свадьба Фимы Константиновского

Очевидно, влюбленные не устраивали пышное празднование, а собрались в кругу самых близких и родных.

Свадьба Фимы Константиновского

Отметим, отношения пары начались уже во время полномасштабной войны. А познакомились они благодаря приложению Tinder. В январе этого года Фима Константиновский сделал предложение возлюбленной.

Напомним, недавно участница романтического реалити "Холостяк-12" Саша Погорелова вышла замуж. Бизнусвумен уже показала, какой была ее свадьба.