Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский разошелся с женой

Известный ведущий и юморист, звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский ошеломил откровенным признанием о своей личной жизни.

Шоумен поделился, что он расстался с супругой. По словам юмориста, это произошло еще до войны, но бывшие супруги решили не разглашать подробности личной жизни.

"С Владой мы разошлись полтора года назад. Но мы разошлись очень хорошо, поддерживаем хорошие отношения. Сейчас такая тенденция – все расходятся либо из-за ковида, либо из-за войны. Для меня это удивительно… просто, когда у вас все хорошо, то хорошо, а во время стрессовых ситуаций у многих меняются приоритеты. Для меня все изменилось. Кроме того, что гибнут люди, рушатся города, а ты еще и в быту ничем не можешь управлять. У меня, действительно, было много дней, когда просыпался и не знал, зачем я проснулся. Это состояние, в котором трудно находиться. Наверное, в парах такое же происходит", – поделился Константиновский в новом выпуске подкаста "Олега френды".

Фима Константиновский с экс-женой Владой / Фото: instagram.com/fimakonst

Юморист отметил, что ковид для многих пар был первым испытанием, кто-то его прошел достойно, кто-то – нет. А война оказала другое влияние на людей и их психику. Так было и для их пары.

"Во время ковида мы имели возможность познакомиться лучше, ведь должны были проводить время вместе 24/7. Во время войны появилось еще больше поводов задуматься. Мы с Владой отлично пережили ковид, думаю, что и войну тоже – мы постоянно общались и продолжаем это делать. Так сложилось, что, когда началась война, она была за границей и мы с ней где-то 5 месяцев общались просто каждый день, я ее немного успокаивал и поддерживал", – рассказал шоумен.

Фима Константиновский с экс-женой Владой / Фото: instagram.com/fimakonst

Несмотря ни на что, паре удалось остаться друзьями. Фима Константиновский даже дал советы, как после развода не испортить отношения с бывшими.

"Отношения заканчиваются по разным причинам – не всегда это что-то плохое. Просто что-то изменилось, о чем не договорились сначала. Мы с Владой были вместе долго, и у каждого свои причины. Но если ты уважаешь человека, уважаешь свой выбор – не будешь злиться на него. Это банально звучит, но это правда. Я не уверен, что мы останемся друзьями… у нее есть отношения, и я уважаю ее выбор, поэтому я меньше пишу, меньше общаюсь. Быть друзьями – это сложная история, ведь у кого-то все равно остаются определенные чувства. Я считаю, что расходиться нужно так: "Если что, знай, что я у тебя есть. Если тебе будет тяжело – можешь мне написать. И наоборот". Для меня это самое главное", – поделился ведущий.

Фима Константиновский / Фото: instagram.com/fimakonst

Напомним, ранее актер и продюсер Руслан Ханумак вспомнил, из-за какого откровенного видео они с блогером Алиной Шаманской расстались.

Читайте также: