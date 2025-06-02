Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский женился во второй раз и показал, какой была свадьба

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Реклама

Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский женился во второй раз.

Радостной новостью шоумен поделился в Instagram-stories. Комик опубликовал фото, на котором запечатлен с возлюбленной Елизаветой. Константиновский был одет в темный наряд, а его возлюбленная - светлый. Они держали в руках документ, подтверждающий их брак. Поэтому, парочка наконец официально поженилась.

"Поженились. Счастливы", - коротко подписали фото влюбленные.

Реклама

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Свадьбу как таковую парочка не устраивает. Они решили обойтись без шумных вечеринок и насладиться компанией друг друга. Более того, желающим их поздравить с переменами в личной жизни Фима предложил сделать донат в поддержку ВСУ.

Отметим, Фима Константиновский и Елизавета с 2023 года находятся в отношениях. Они познакомились благодаря приложению Tinder. В январе этого года юморист сделал предложение избраннице.

Для ведущего этот брак стал вторым. До этого он был женат на женщине по имени Влада. Однако во время карантина из-за пандемии коронавируса отношения начали портиться, поэтому еще до начала полномасштабной войны они развелись.

Напомним, недавно блогер Игорь Пустовит объявил, что женится. Звезда Сети показал, как сделал предложение избраннице.

Реклама