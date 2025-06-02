ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
613
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский женился во второй раз и показал, какой была свадьба

Шоумен вместе со своей возлюбленной официально заключил брак в ЗАГСе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Фима Константиновский с женой

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский женился во второй раз.

Радостной новостью шоумен поделился в Instagram-stories. Комик опубликовал фото, на котором запечатлен с возлюбленной Елизаветой. Константиновский был одет в темный наряд, а его возлюбленная - светлый. Они держали в руках документ, подтверждающий их брак. Поэтому, парочка наконец официально поженилась.

"Поженились. Счастливы", - коротко подписали фото влюбленные.

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Свадьбу как таковую парочка не устраивает. Они решили обойтись без шумных вечеринок и насладиться компанией друг друга. Более того, желающим их поздравить с переменами в личной жизни Фима предложил сделать донат в поддержку ВСУ.

Отметим, Фима Константиновский и Елизавета с 2023 года находятся в отношениях. Они познакомились благодаря приложению Tinder. В январе этого года юморист сделал предложение избраннице.

Для ведущего этот брак стал вторым. До этого он был женат на женщине по имени Влада. Однако во время карантина из-за пандемии коронавируса отношения начали портиться, поэтому еще до начала полномасштабной войны они развелись.

Напомним, недавно блогер Игорь Пустовит объявил, что женится. Звезда Сети показал, как сделал предложение избраннице.

Дата публикации
Количество просмотров
613
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie