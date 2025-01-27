Звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский женится во второй раз и показал, как сделал возлюбленной предложение

Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский женится во второй раз.

Радостной новостью шоумен поделился в Instagram. В частности, он опубликовал счастливые фото с возлюбленной Лизой. На кадрах избранница Константиновского демонстрировала роскошное кольцо. Итак, ведущий сделал предложение Елизавете, а она ответила согласием.

Больше деталей шоумен не стал раскрывать. Он лишь обратился к подписчикам и отметил, вдруг кто-то желает их поздравить, лучше это сделать донатом на помощь военным.

Фима Константиновский с невестой / Фото: instagram.com/fimakonst

Отметим, что Фима Константиновский находится в отношениях с Елизаветой с 2023 года. Парочка познакомилась в социальной сети Tinder. Брак с Лизой для Константиновского станет вторым. До этого он был женат на женщине, по имени Влада. Однако во время коронавируса отношения пары начали портиться. К началу полномасштабной войны супруги развелись.

Напомним, недавно военный Михаил Дианов объявил, что женится. Также защитник уже успел полностью показать свою невесту.

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