Звезда "Лиги смеха" Ганин на фоне слухов о мобилизации вышел на связь и насмешил поклонников

Кирилл Ганин

Звезда «Лиги смеха» и актер Кирилл Ганин впервые прокомментировал слухи о мобилизации.

И сделал это он в свойственной себе манере — через юмор. В частности, в фотоблоге опубликовал несколько видео, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам Кирилла, таким образом он решил визуализировать все те слухи, которые в последнее время бушуют вокруг него. При этом Ганин четко так и ни опроверг, ни не подтвердил информацию о мобилизации. Поэтому фанам остается только догадываться и наслаждаться его юмором.

В сюжете первого видео Кирилл изображен как уклонист, которого украинские пограничники застают за преступлением после переплытия водоема. А на других кадрах комик на сгенерированном видео предстает в шортах и грязной майке с детским горшком на голове в якобы стенах ТЦК и разговаривает с работником. В их диалоге есть отсылка к словам артиста, который ранее рассказывал, что ему уже дважды отказывали в службе по разным причинам, но теперь его, мол, окончательно присоединили к десантно-штурмовым войскам.

«Видел много новостей, а также видео по поводу тех же новостей, поделюсь с вами лучшими. Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка», — написал с юмором Кирилл Ганин.

