Звезда "Лиги смеха" Ганин признался, чем занимается на фронте после мобилизации и чего боится больше всего

Кирилл Ганин / © скриншот с видео

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Звезда юмористического проекта "Лига смеха" и актер Кирилл Ганин признался, чем занимается на фронте и чего боится больше всего.

Комика мобилизировали в конце 2025 года. С того времени юморист не часто появляется на публике, а также не дает комментарии о своей службе. Кирилл Ганин объясняет это тем, что ему нельзя много чего рассказывать. В интервью kp.ua он заверил, что сейчас является действующим военнослужащим. Актера на службе все устраивает, а занимается он тем, что хорошо умеет делать.

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«Я действующий военнослужащий и несу службу в рядах ВСУ. У меня есть командир, который полностью доволен моей работой, и, к счастью, в армии я использую все свои харды и софтскилы по назначению. Армия сейчас устроена таким образом, если у тебя есть какие-то полезные навыки, то их нужно применить на практике. Мы в армии занимаемся тем, что способны и что у нас получается лучше всего», — пояснил юморист.

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Кирилл Ганин

Также в интервью Viva! Кирилл Ганин признался, что служба в армии очень сильно его изменила. Актер переосмыслил жизнь и сменил ориентиры. Артист уверяет, что в целом ему нравится нести службу, однако страхи и риски, что ты постоянно находишься под прицелом врага, никуда не исчезают.

«Эта вся движуха на природе с мужиками очень классная. Единственное, что волнует, что тебя каждый день пытаются убить. Я переоценил жизнь. К тому же с появлением военного билета стал более уверенным в себе», — признался юморист.

Напомним, недавно актер и режиссер Денис Капустин признался, что мобилизовался в ряды ВСУ. Звезда фильма "Киллхаус" уже раскрыл, кем служит в армии и как его изменила война.

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