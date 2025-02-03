Звезда "Лиги смеха" Ганин признался, почему ТЦК дважды разворачивал его домой и есть ли у него бронь

Звезда "Лиги смеха" и актер Кирилл Ганин, который в прошлом рассказывал о проблемах с ментальным здоровьем, высказался о мобилизации.

По словам Кирилла, он еще в начале полномасштабного вторжения хотел пополнить ряды ВСУ. Впрочем, после визита в военкомат ему отказали несколько раз. В частности, во время первой попытки его не приняли в армию из-за мысли, что актер не сможет воевать.

"Я считаю, что это моя обязанность. Потому что это обязанность всех адекватных людей – защищать свою страну. Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой и поняли, что у всех в основном все нормально. В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал... Говорит: "Иди домой, одевайся потеплее. Придешь – мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не нужно", — рассказал комик в интервью Славе Демину.

Кирилл Ганин

В то же время Ганин нашел другое полезное дело и начал помогать ВСУ своими стримами. И после упреков в его сторону от юзеров в Сети он снова пошел попробовать свои силы в армии. Впрочем, работники ТЦК заверили, что у него хорошо получается распространять определенные вещи на своих стримах и во второй раз отказали.

"Я начал делать стрим. Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Мужчина сидит и говорит: "Оно тебе нужно? Сидишь и делаешь эфиры? Хорошо, нам нравится, продолжай". Он знал, кто я, судя по всему. И больше я не ходил", — отметил актер.

Кирилл Ганин

Звезда сказал, что на самом деле он действительно не получал повестки за эти три года войны. И добавляет, что, несмотря на публичность, у него нет брони, поэтому после вручения повестки пойдет воевать. К тому же признался, что пока не проходил ВЛК и сделает это тогда, когда ему вручат повестку.

"Ко мне за прошлый год – я специально считал – восемь раз подходили работники ТЦК. Все восемь раз, чтобы сфотографироваться. Мне кажется, они все думают, что у меня есть какая-то бронь. Пожалуй, 30% моей аудитории думают, что мне "Квартал" дал бронь. А я никогда в жизни не работал в "Квартале". Да, в некоторых их проектах снимался, но никакой брони у меня нет", — объяснил артист.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева назвала кругленькую сумму, направленную ВСУ после благотворительных выступлений.



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