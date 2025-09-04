Звезда "Лиги смеха" Ганин высказался о службе Игоря Ласточкина в ВСУ: "Выполняет боевые задачи"

Кирилл Ганин и Игорь Ласточкин

Звезда "Лиги смеха" и актер Кирилл Ганин высказался о службе Игоря Ласточкина в ВСУ.

Юмористы являются приятелями. Когда Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ, их общение уменьшилось. В основном они присылают друг другу юмористические видео, благодаря которым Кирилл Ганин понимает, что у его друга все в порядке. В интервью Маше Ефросининой актер говорит, что начинает волноваться за Ласточкина, когда тот долго не выходит на связь, поэтому в таких случаях он интересуется его состоянием в личных сообщениях.

"Сейчас наше общение скатилось к тому, что или я ему, или он мне присылает смешные рилзы. По этим рилзам я понимаю, что все хорошо. Потому что когда долго не приходит рилз, мне немного...Я тогда ему пишу: "Что ты, как ты?". Он скидывает мне некоторые видосы, что он, чем он занимается", - говорит Ганин.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Юморист не может раскрывать детали о службе Игоря Ласточкина. Единственное, чем делится Ганин, так это тем, что шоумен сейчас чувствует себя хорошо и выполняет боевые задачи.

"У него все нормально, он выполняет боевые задачи, выполняет свои обязанности, держится нормально. С ним все окей, насколько я понимаю по нашей переписке", - добавил юморист.

Отметим, в феврале этого года стало известно, что Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. С тех пор шоумен исчез из инфопространства. Тем не менее, ранее он рассказывал, где и на каком направлении служит.