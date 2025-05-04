Звезда "Лиги смеха" Ганин заявил, что встречается с другими девушками, будучи в отношениях: "Это не измена"

Кирилл Ганин

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Звезда "Лиги смеха" и актер Кирилл Ганин, который ранее отвечал на упреки о броне от мобилизации, ошеломил подробностями личной жизни.

Артист уже более нескольких лет крутит роман с девушкой Екатериной. Однако неожиданно звезда заявила, что при этом позволяет себе встречаться с другими девушками. Он пояснил, что обсуждал этот вопрос с избранницей и Екатерина не против таких свободных отношений.

"Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто секс с другим человеком – это не измена", — отметил Кирилл в комментарии "Ближче до зірок".

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Кирилл Ганин с девушкой

По мнению комика, изменой можно считать ситуацию, когда вторая половинка скрывает свои отношения на стороне. И уверяет, что у них с Екатериной все прозрачно и прекрасно, ведь оба пошли на такие условия, от чего счастливы в отношениях. К тому же Ганин говорит, что сразу предупреждает новых девушек о том, что он находится в свободных отношениях.

"Измена – это когда ты начинаешь об этом лгать. Я иногда знакомлюсь с другими девушками и сразу об этом говорю: "У меня есть девушка, мы живем душа в душу и любим друг друга. Если ты хочешь провести время со мной – давай, но знай об этом", — объяснил артист.

Напомним, недавно певица Настя Каменских откровенно заявила, до сих пор ли она в браке с Потапом и расставила все точки над "і".