Звезда "Лиги смеха" Гевко раскрыл свои заработки во время войны и ошеломил суммой расходов

Звезда "Лиги смеха", популярный шоумен Виктор Гевко, который недавно рассказал о своей зарплате депутата, раскрыл заработка во время войны и назвал сумму расходов.

Доход юмористу приносят ведение разных событий, а также выступления с командой КВН "V.I.P Тернополь". В общем, заработок, конечно, нестабильный и каждый месяц может быть разным. Впрочем, в среднем Виктору Гевко удается заработать от 5 тысяч долларов.

Виктор Гевко / Фото: скриншот с видео

"Бывает по-разному. Если бы ты позвонил мне и сказал, что надо через три дня выступить или что-то провести — мы можем договориться гораздо дешевле. Военным также я делаю скидку. Мы можем встретиться на вашем празднике и за тысячу долларов, надо, чтобы так сложились обстоятельства. Но в этом плане я достаточно гибок. Заранее – это дороже. В среднем заработок в месяц составляет от 5 тысяч долларов", – рассказал юморист в интервью Славе Демину.

Виктор Гевко каждый месяц тратит не все заработанные деньги, а обычно всего 2 тысячи долларов. Средства идут на коммунальные услуги, авто и другие вещи первой необходимости. Остальные деньги шоумен откладывает. Виктор Гевко пытается инвестировать в бизнес, в команду "V.I.P Тернополь". Тем временем жена комика мечтает, чтобы они построили частный дом.

Виктор Гевко / Фото: скриншот с видео

"Трачу много. Квартира, коммуналка, машины, заправить машины. Такие повседневные расходы, где-то 2 тысячи долларов. Жена хочет дом, но я за то, чтобы вкладывать, инвестировать в какой-то бизнес, в "V.I.P Тернополь", в себя, в другие проекты", — поделился шоумен.

Напомним, ранее лидер группы "Антитела" Тарас Тополя признался, сколько зарабатывает во время войны. Также артист рассказал о своем бизнесе.

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