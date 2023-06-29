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Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов показал страстные объятия с возлюбленной-украинкой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
714
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов показал страстные объятия с возлюбленной-украинкой

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Юморист сейчас ездит с выступлениями по городам Украины, а избранница поддерживает его.

Актер, комик и звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов восхитил страстными объятиями со своей возлюбленной-украинкой, танцовщицей Елизаветой.

Юморист не скрывает, что не одинок. Однако контентом со своей избранницей делится неохотно. Однако в этот раз Люленов сделал исключение. Сейчас комик ездит с выступлениями по городам Украины, а Лиза его поддерживает. Когда парочка была в Одессе, сделала там романтические фото, которыми и поделилась в Instagram-stories.

На снимке улыбающийся Иван, одетый в черные брюки и желтый пиджак, нежно обнимал за талию танцовщицу. Тем временем Лиза, которая выбрала для путешествия по Одессе черный обтягивающий топ и штаны, стыдливо опустила голову вниз.

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov
Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Выступление в Одессе. Было люкс", – подписал снимок Иван.

Напомним, Люленов впервые рассекретил свои отношения в феврале этого года. Юморист представил аудитории свою избранницу, танцовщицу Елизавета, опубликовав совместные романтические кадры.

Иван Люленов с девушкой / © instagram.com/ivanliulenov
Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

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Дата публикации
Просмотры
714
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