Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов привез возлюбленную-украинку в село в Молдове и показался с родителями

Юморист рассказал, как прошел их отдых на его родине в Стояновке.

Актер и юморист Иван Люлен рассказал, как с избранницей, танцовщицей Елизаветой Кравченко, они съездили в его родное село в Молдове.

Так, пара потратила около десяти часов в пути, чтобы из Украины попасть в молдавское село Стояновка, где родился и вырос Люленов. В своем фотоблоге актер рассказал, что дорога была достаточно спокойной и вместе с девушкой они придумывали разные развлечения на пути. Перед выездом из страны влюбленные побывали возле моря в Одессе, где сделали романтические фото, а затем простояли в очереди на границе пять часов.

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

В итоге, оказавшись в селе, на пару ждали родители Ивана, которые приготовили для него с Елизаветой много блюд и вина. К тому же юморист показал избраннице домашнее хозяйство родителей. По словам Люленова, остальное время они с семьей и возлюбленной уютно провели за разговорами.

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Мама нарезала салаты, мы жарили мясо и разговаривали. Всегда в моей жизни было много перемен и много тяжелых эмоциональных событий, но чтобы не произошло, я всегда знал, есть место, куда я могу вернуться и там все неизменно. Хочется поблагодарить родителей за то, что они есть", - растрогал артист.

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Иван Люленов с возлюбленной приехал в родную деревню в Молдове / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Напомним, недавно звездный фитнес-тренер Вячеслав Узелков впервые засветил свою возлюбленную. Спортсмен после операции показал избранницу с их четырехлапым другом дома.

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