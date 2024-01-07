Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассекретил, какой роскошный подарок сделал для возлюбленной-украинки

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов показал, какой роскошный подарок на Новый год сделал для своей избранницы, украинской танцовщицы Елизаветы.

Комик решил подарить возлюбленной отпуск. Парочка на новогодние праздники отправилась в Египет, где они наслаждались отдыхом у Красного моря. Как признался Люленов, для него это первая поездка в страну.

Иван Люленов со своей девушкой в Египте / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Это видео о том, как в новогодние каникулы я решил сделать подарок любимой и полететь к Красному морю в Египет. Для многих это банально, но для меня впервые. Зимой на море не был никогда в жизни и в Египте тоже… Поэтому стараюсь кайфовать от красоты", — поделился юморист.

Люленов признался, что Красное море его приятно удивило. Актер не умеет плавать, однако там вода настолько соленая, что держала тело на поверхности. Иван с удовольствием купался в море.

Иван Люленов со своей девушкой в Египте / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Лиза очень любит море, загорать. А я вообще не очень люблю море, потому что не умею плавать, но вот сюрприз! В Красном море не надо уметь плавать. Там настолько соленая вода, что она меня держала. Это был кайф. Я купил маску, мы ныряли и смотрели на подводный мир. Нам очень повезло, что мы жили на берегу, где были рифы, и под водой было особенно красиво", — рассказал актер.

Иван Люленов со своей девушкой в Египте / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Кстати, также Иван и Елизавета наслаждались и активным отдыхом. Они катались на квадроциклах и ходили на экскурсии.

"В первый день мы пришли на всем знакомые квадроциклы в пустыне. В последний день мы поехали в старый город, сфотографировались у мечети, купили ящик манго и вернулись", — добавил юморист.

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов похвастался, как с возлюбленной-украинкой провел отпуск в Египтеmp4

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