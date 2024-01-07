Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассекретил, какой роскошный подарок сделал для возлюбленной-украинки

Юморист похвастался, как провел новогодние праздники со своей избранницей.
Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов показал, какой роскошный подарок на Новый год сделал для своей избранницы, украинской танцовщицы Елизаветы.
Комик решил подарить возлюбленной отпуск. Парочка на новогодние праздники отправилась в Египет, где они наслаждались отдыхом у Красного моря. Как признался Люленов, для него это первая поездка в страну.
"Это видео о том, как в новогодние каникулы я решил сделать подарок любимой и полететь к Красному морю в Египет. Для многих это банально, но для меня впервые. Зимой на море не был никогда в жизни и в Египте тоже… Поэтому стараюсь кайфовать от красоты", — поделился юморист.
Люленов признался, что Красное море его приятно удивило. Актер не умеет плавать, однако там вода настолько соленая, что держала тело на поверхности. Иван с удовольствием купался в море.
"Лиза очень любит море, загорать. А я вообще не очень люблю море, потому что не умею плавать, но вот сюрприз! В Красном море не надо уметь плавать. Там настолько соленая вода, что она меня держала. Это был кайф. Я купил маску, мы ныряли и смотрели на подводный мир. Нам очень повезло, что мы жили на берегу, где были рифы, и под водой было особенно красиво", — рассказал актер.
Кстати, также Иван и Елизавета наслаждались и активным отдыхом. Они катались на квадроциклах и ходили на экскурсии.
"В первый день мы пришли на всем знакомые квадроциклы в пустыне. В последний день мы поехали в старый город, сфотографировались у мечети, купили ящик манго и вернулись", — добавил юморист.
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