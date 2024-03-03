Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассказал о реакции его родителей из Молдовы на возлюбленную-украинку

Также знаменитость ответил, готов ли к свадьбе.

Актер и юморист Иван Люленов признался, как родители отнеслись к его отношениям с украинкой, танцовщицей Елизаветой Кравченко.

Так, звезда убеждает, что его папа и мама, проживающие в молдавском селе, приняли невестку, как родную, и невыразимо рады за счастье сына. По словам актера, его возлюбленная наделена отличными внутренними чертами, поэтому не могла не понравиться его родным людям.

"Да она милая, позитивная, очень нравится родителям", - признался Иван в интервью программе "Ближче до зірок".

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Также артист ответил, планирует ли он в скором будущем отыграть украинско-молдавскую свадьбу с Елизаветой. Так, Люленов признается, что имеет такое желание, но помехой сейчас становится эмоциональное состояние.

"Я готов. Я хочу семью и это все. Мне прямо сейчас тяжело эмоционально. Это такие трансформации, которые требуют немного времени, чтобы все осело и такой "все", - поделился юморист.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Кстати, недавно пара приезжала в село Стаяновка, что в Модове. Там возлюбленных ждали родители Ивана Люленова. Юморист показал их уютную семейную атмосферу на его родине.

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