Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов впервые показал свою возлюбленную-украинку

Юморист вместе с возлюбленной устроил романтический фотосет.
Актер и юморист Иван Люлен рассекретил, что больше не одинок.
Комик встречается с украинской танцовщицей Елизаветой Кравченко. Это пара рассекретила на своих страницах в Instagram. В частности, они опубликовали совместные черно-белые фото, которыми же и подтвердили отношения.
Влюбленные устроили романтический фотосет. Пара позировала перед объективом фотокамеры в черных нарядах. Лиза выбрала элегантное платье и жакет, а Иван гольф и брюки.
Влюбленные решили особо не подписывать снимки, а лишь добавили флаги Молдовы, откуда родом Люленов, и Украины, а также красное сердечко.
Напомним, Иван Люленов прославился, принимая участие в украинских проектах, в частности "Лига смеха" и "Танцы со звездами". Когда в Украине началась полномасштабная война, юморист помогал беженцам в Кишиневе, а также выступал на благотворительных концертах.
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