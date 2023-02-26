Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов впервые показал свою возлюбленную-украинку

Актер и юморист Иван Люлен рассекретил, что больше не одинок.

Комик встречается с украинской танцовщицей Елизаветой Кравченко. Это пара рассекретила на своих страницах в Instagram. В частности, они опубликовали совместные черно-белые фото, которыми же и подтвердили отношения.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Влюбленные устроили романтический фотосет. Пара позировала перед объективом фотокамеры в черных нарядах. Лиза выбрала элегантное платье и жакет, а Иван гольф и брюки.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Влюбленные решили особо не подписывать снимки, а лишь добавили флаги Молдовы, откуда родом Люленов, и Украины, а также красное сердечко.

Иван Люленов с девушкой / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Напомним, Иван Люленов прославился, принимая участие в украинских проектах, в частности "Лига смеха" и "Танцы со звездами". Когда в Украине началась полномасштабная война, юморист помогал беженцам в Кишиневе, а также выступал на благотворительных концертах.

Читайте также: