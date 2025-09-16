Звезда "Лиги смеха" из Молдовы Иван Люленов удивил за сколько времени выучил украинский

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Юморист и певец Иван Люленов признался, при каких условиях и сколько времени понадобилось, чтобы начать свободно владеть украинским языком.

В Instagram-сторис звезда призвал поклонников задать ему несколько вопросов и получил один о том, сложно ли ему было выучить украинский и когда он это сделал. В ответ артист заявил, что ему было достаточно легко и он овладел языком меньше чем за год. Вероятно такому быстрому результату способствовали его друзья-украинцы и вовлеченность в наше инфопространство.

В то же время Иван добавил: чтобы писать красиво и небанально — нужно немного больше времени. По словам артиста, он до сих пор учится выражать свои мысли более целесообразно.

"Чтобы писать красиво, небанально и быть немного более глубоким человеком — думаю, до сих пор учусь", — отметил юморист.

