Звезда "Лиги смеха" изменил своей беременной жене и раскрыл подробности: "Надо было нагуляться"

Александр Степаненко с женой / © скриншот с видео

Известный украинский комик и участник "Лиги смеха" Александр Степаненко, который недавно раскрыл скандал с Олей Поляковой, вспомнил непростой период в отношениях с женой Настей.

Так, юморист вспомнил о своих первых отношениях с Катей, которые продлились семь с половиной лет. После них Александр встретил свою будущую жену Настю, которой в начале отношений изменил. Артист говорит, что так произошло из-за маленького промежутка между серьезными отношениями и желания насладиться вниманием разных девушек.

"Из-за чего Катя (девушка из первых серьезных отношений — прим. ред.) не хотела, чтоб я шел в юмор — доступность для других девушек. Конечно моей жене это не нравится. Много есть девушек, которые позволяют себе немного больше. И у нас конфликты. Я должен давать людям энергию: на корпоративах, выступлениях или где угодно. Были случаи. Она про это знает. Я очень жалею. Это все опять же о том, что мне не нужно было окончательно сходиться с Катей в то время. Единственное, что мне надо было сделать — не столько КВН того времени, а сколько нагуляться просто. С 19 до 26 лет (был в первых отношениях с Катей — прим. ред.), потом был год погулять, потому что я сразу встретил Настю. Я был семь с половиной лет верен", — признался звезда в интервью Славе Демину.

Как оказалось, инцидент произошел 12 лет назад, когда Настя была беременна первенцем. Степаненко признался ей в измене и жалеет о прошлом поступке. В результате, по словам комика, уровень доверия нынешней жены к нему значительно упал. Однако он признается, что прилагает максимум усилий, чтобы навсегда быть рядом с возлюбленной и воспитывать общих сыновей.

"В начале отношений я вел себя не очень, я изменял. И она узнала об этом, когда была беременна. Очень жалею. Она меня очень любила. А я сорвался с цепи. Сейчас понимаю, что очень плохо поступил. Это повлияло на наши отношения. Был флирт и это давало немного по отношениям. Сейчас максимально стараюсь, потому что я уже достаточно ее наобижал. Она не заслуживает всего того, что было. Но я очень ее люблю, готов на все вещи, чтобы все было хорошо. Искренне верю, что это навсегда", — подчеркнул артист.

