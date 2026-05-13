Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин сейчас служит в ВСУ: коллега раскрыл подробности

Олег Свищ рассказал, что сейчас происходит с комиком после мобилизации.

Кирилл Ганин и Олег Свищ

Звезда «Лиги смеха», комик Кирилл Ганин продолжает службу в ВСУ и изредка возвращается к творческим проектам, если это позволяют обстоятельства.

Коллега артиста юморист Олег Свищ впервые поделился подробностями о том, как сейчас живет комедиант. По его словам, они с Ганиным никогда не были друзьями, которые постоянно на связи. Впрочем, между ними всегда оставались теплые рабочие отношения. До мобилизации комики часто пересекались на съемках и хорошо общались за кулисами. Сейчас регулярного контакта между ними нет. Однако Свищ говорит: насколько ему известно, у Кирилла все хорошо.

«Он служит. Насколько я знаю, у него все нормально. Мы не настолько близко дружили, чтобы ежедневно списываться или звонить, но всегда классно общались на площадке», — рассказал Олег РБК-Украина.

Также комик подтвердил, что Ганин не отказался от творчества даже во время службы. По возможности артист присоединяется к отдельным проектам. Все зависит от графика и разрешения командования. Подобный формат сейчас имеют и некоторые другие юмористы, которые служат в армии.

«Иногда он может принять участие в каких-то съемках или проектах. Это уже когда есть возможность и позволяет служба», — добавил Свищ.

Мобилизация Кирилла Ганина в свое время вызвала немало обсуждений в Сети. Перед тем артист публиковал ироничные ролики об «уклонистах», созданные с помощью ИИ, из-за чего вокруг него начали распространяться слухи. Впоследствии комик сам отреагировал на критику и записал обращение уже в военной форме.

Отметим, ранее Кирилла Ганина обвиняли в якобы «бронировании» и избежании службы. После волны гейта артист публично подтвердил, что мобилизован и проходит службу в рядах ВСУ. В то же время подробности своей военной жизни юморист пока не раскрывает и обещает рассказать больше позже во время будущих стримов.

Напомним, недавно избранница Кирилла Ганина после его заявлений о сексе с любовницами вышла на связь.

