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Звезда "Лиги смеха" Константиновский показал возлюбленную на редких фото и публично обратился к ней

Звезда "Лиги смеха" Константиновский показал возлюбленную на редких фото и публично обратился к ней

Фима Константиновский с избранницей Лизой / Фото: instagram.com/fimakonst

Фима поздравил избранницу с важным праздником.

Известный ведущий и юморист, звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский рассказал о празднике избранницы.

Сегодня, 29 октября, его девушка по имени Лиза отмечает день рождения. Артист в этот день решил публично признаться ей в своих чувствах. Поэтому посвятил имениннице публикацию в Instagram. Фима впервые за долгое время показал их романтические общие фото и признался, что очень любит Лизу. И в поздравлении поблагодарил за то, что она рядом.

"Самая красивая девушка во вселенной. Всю жизнь хочу с тобой решать, что лучше: любить максимально или любить бесконечно. Честная, искренняя, настоящая, заботливая. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. С Днем рождения, мое счастье", — восхитил Константиновский.

Фима Константиновский с избранницей Лизой / © instagram.com/fimakonst
Фима Константиновский с избранницей Лизой / Фото: instagram.com/fimakonst
Фима Константиновский с избранницей Лизой / © instagram.com/fimakonst
Фима Константиновский с избранницей Лизой / Фото: instagram.com/fimakonst
Фима Константиновский с избранницей Лизой / © instagram.com/fimakonst
Фима Константиновский с избранницей Лизой / Фото: instagram.com/fimakonst

В комментариях фаны юмориста выразили Лизе самые искренние поздравления с ее днем рождения:

  • Вау! Вы такая прекрасная пара! Поздравляю с днем рожденья! Желаю мира, счастья и добра!
  • С днем рождения Лизу
  • Классно, что вы встретили друг друга

Напомним, в начале лета этого года Фима Константиновский впервые официально подтвердил свои отношения с Лизой. Ведущий рассказал, как познакомился с возлюбленной.

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