ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
220
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Лиги смеха" Константиновский рассекретил, куда повез новоиспеченную жену в медовый месяц

В начале июня Фима Константиновский официально женился. Сейчас же он вместе с возлюбленной наслаждается отдыхом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Фима Константиновский с женой

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский рассекретил, куда повез новоиспеченную жену в медовый месяц.

В начале июня парочка поженилась. В медовый месяц влюбленные отправились не сразу. Только в начале июля парочка отправилась наслаждаться отдыхом. Фима Константиновский и его жена Елизавета поехали в Карпаты.

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

В своем Instagram юморист поделился фото с их отдыха. Конечно, супруги устраивают различные экскурсии. Влюбленные наслаждаются невероятными горными пейзажами, смакуют местной кухней и делают множество снимков на память.

Жена Фимы Константиновского / © instagram.com/fimakonst

Жена Фимы Константиновского / © instagram.com/fimakonst

Хотя пара отправилась на отдых вдвоем, но там они нашли себе неожиданную компанию. Местные собачки полюбились Фиме и Елизавете, поэтому часто появляются на их фото.

Фима Константиновский / © instagram.com/fimakonst

Фима Константиновский / © instagram.com/fimakonst

Отметим, 2 июня Фима Константиновский объявил, что женился. После заключения брака в ЗАГСе влюбленные под открытым небом отгуляли свадьбу.

Напомним, недавно защитник "Азовстали" Михаил Дианов объявил, что женился во второй раз. Ветеран войны уже показал, какой была его свадьба.

Дата публикации
Количество просмотров
220
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie