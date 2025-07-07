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Звезда "Лиги смеха" Константиновский рассекретил, куда повез новоиспеченную жену в медовый месяц
В начале июня Фима Константиновский официально женился. Сейчас же он вместе с возлюбленной наслаждается отдыхом.
Популярный ведущий, юморист и звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский рассекретил, куда повез новоиспеченную жену в медовый месяц.
В начале июня парочка поженилась. В медовый месяц влюбленные отправились не сразу. Только в начале июля парочка отправилась наслаждаться отдыхом. Фима Константиновский и его жена Елизавета поехали в Карпаты.
В своем Instagram юморист поделился фото с их отдыха. Конечно, супруги устраивают различные экскурсии. Влюбленные наслаждаются невероятными горными пейзажами, смакуют местной кухней и делают множество снимков на память.
Хотя пара отправилась на отдых вдвоем, но там они нашли себе неожиданную компанию. Местные собачки полюбились Фиме и Елизавете, поэтому часто появляются на их фото.
Отметим, 2 июня Фима Константиновский объявил, что женился. После заключения брака в ЗАГСе влюбленные под открытым небом отгуляли свадьбу.
Напомним, недавно защитник "Азовстали" Михаил Дианов объявил, что женился во второй раз. Ветеран войны уже показал, какой была его свадьба.