Звезда "Лиги Смеха", который служит в "Азове", объяснил, почему не стоит называть армию РФ "чмонями"

Участник "Лиги Смеха", а теперь и военнослужащий, Виктор Розовый объяснил, почему не стоит сейчас придумывать прозвища для врагов.

Звезда команды "Загорецкая Людмила Степановна" сейчас служит в рядах полка "Азов" и видит, что происходит на фронте. По мнению актера, даже во время войны нужно не прибегать к подобным высказываниям.

"Мне не нравится, когда появляется этот нарратив, что армию врага называют "чмобики", "армия бомжей", "чмони". Одно дело, когда это говорит человек на фронте, а другое дело, когда это говорит кто-то в тылу. Я смотрю, и ведущие в новостях так говорят. А чего тогда вы не пошли? Вы боитесь "бомжей"? Почему вы не идете? А значит, все погибшие герои они погибли из-за кого?" – заявил Розовый в интервью "Украинские правде".

По мнению актера, украинцы должны ненавидеть врага, но при этом не портить и свою репутацию.

"Их надо ненавидеть. Но при этом должно быть уважение, как к войску, к врагу, хотя бы минимальное. Чтобы не унижать себя. У нас очень грозный соперник. Морально-волевые качества нашего народа решают все, несокрушимый дух, все держится на несокрушимом духе. И так говорить, что против нас воюют "бомжи"... нет, не "бомжи". Пренебрежение тоже должно присутствовать, но какое-то более богемно-элитарное", — заметил Виктор.

Напомним, на днях звезда "Вечернего квартала" Юрий Великий снял забавную пародию на россиянку, которая собирает на тепловизоры для "обогрева" армии РФ.

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