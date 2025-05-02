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- Гламур
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Звезда "Лиги смеха" Люленов чуть не сорвался с крыши многоэтажки: что случилось
Во время съемок клипа на песню "Де вже той успіх?" артист мог серьезно пострадать.
Звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов рассказал, как проходили съемки нового клипа и сколько он стоил.
На днях певец официально представил свой дебютный альбом "Де вже той успіх?" . Вместе с ним Люленов запремьерил и видеоклип на одноименную песню. Редакция ТСН.ua поинтересовалась у Ивана, как проходили съемки и каков бюджет этой работы.
"Мы долго искали крышу, с которой бы открывался красивый пейзаж на Киев. Съемки проходили где-то на уровне 25-го этажа. Ходил без страховки, и еще ветер был очень сильный. В один момент я чуть не сорвался с крыши, когда подошел очень близко к краю… Но я, честно говоря, не думал об опасности, потому что хотел сделать атмосферные кадры. А так делать нельзя - особенно на высоте нужно быть очень осторожным", - рассказал ТСН.ua Иван.
По словам артиста, бюджет клипа составил примерно 400 долларов и это включая аренду локации, монтаж и постпродакшн.
Напомним, Иван Люленов родился в Молдове, но после победы в проекте "Лига смеха" (вместе со своей командой "Стояновка") решил строить карьеру в украинском шоу-бизнесе. Все песни Иван пишет сам, на украинском языке, который выучил, кстати, самостоятельно.
"Альбом "Де вже той успіх? - это не просто десять песен. Это действительно моя жизненная история. Эти песни я писал в моменты сомнений, радости, одиночества, любви и вдохновения. Каждая из них - мой честный диалог с самим собой", - делится 30-летний Иван.
К слову, на днях артист стал одним из приглашенных звездных гостей во время съемок новых выпусков "Единого Квартала".