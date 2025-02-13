Звезда "Лиги смеха" Люленов купил машину и раскрыл, почему решался на это 10 лет

Молдавский актер, певец и юморист Иван Люленов, который ранее высказался об украинском гражданстве, купил автомобиль.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда вспомнил свой долгий путь, чтобы решиться на это. В частности, Люленов говорит, что имел страх вождения из-за своего бывшего инструктора, который довольно агрессивно обучал его. Однако его собственные потребности ездить к родным в Молдову и просьба возлюбленной все же заставили переступить страхи. В результате, во время войны он купил Mercedes б/у.

"У меня был страх машины, хотя у меня даже были права. Но я боялся из-за того, как меня учили водить. Для меня это был очень большой страх, что я вырасту и буду таким же водителем, таким мужланом. И десять лет думал, что не мое. А сейчас это была для меня необходимость во время войны. Потому что езжу из Украины в Молдову и обратно. Раньше ездил на автобусе очень много часов. Я пошел учиться, чтобы вспомнить, как оно. К тому же надо поблагодарить мою любимую, которая давила как настоящая женщина. Купил б/у машину Mercedes в конце 2023 года", - сообщил Иван.

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Также актер рассказал, что пока не имеет собственного жилья. И добавил, что в будущем стремится переехать в арендуемый дом.

"Квартиры собственной нет. Осознания этого ко мне еще не пришло. Мы хотим очень дом, но скорее всего это будет аренда", — признался звезда.

Напомним, недавно украинская актриса Наталка Денисенко стала владелицей новенького автомобиля. Артистка также раскрыла стоимость машины.

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