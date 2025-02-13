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Звезда "Лиги смеха" Люленов назвал условие, при котором получит украинское гражданство

Звезда "Лиги смеха" Люленов назвал условие, при котором получит украинское гражданство

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Сейчас актер гражданин Молдовы.

Звезда "Лиги Смеха", юморист и певец родом из Молдовы Иван Люленов рассказал о намерениях получить украинское гражданство.

Артист уже долгое время проживает в Украине. И даже во время полномасштабного вторжения Иван не покидает страну и строит здесь личную жизнь и карьеру. Так что юморист говорит, что неоднократно задумывался об украинском гражданстве. Правда, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" признается, что не готов полностью отказаться от молдавского в пользу украинского, поэтому надеется на двойное гражданство.

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov
Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Тем не менее, Люленов проживает в Украине на законных основаниях. Юморист имеет вид на временное жительство. Хотя в будущем стремится его изменить на постоянное на период, пока есть трудности с получением украинского гражданства.

"Относительно двойного гражданства в Украине ведутся разговоры: скорее всего это будет возможно. Но я бы не отказывался от молдавского гражданства. Если и получать украинское, то и молдавское оставлять. У меня сейчас есть вид на временное жительство. Для начала было бы хорошо получить его на постоянное жительство. Но его тоже сложно получить особенно сейчас: нужно либо недвижимость, либо жениться и прожить два-три года. Есть много нюансов", – объяснил звезда.

Напомним, ранее режиссер "Слуги народа" и "Сватов" Алексей Кирющенко рассказал, как получил украинский паспорт. Также он раскрыл, где живет.

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