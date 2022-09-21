Звезда "Лиги смеха" Люленов рассказал, как война в Украине разделила его семью: "Мы об этом не говорим"

Актер и юморист Иван Люлен родом из Молдовы и войну в Украине переживает как личную историю.

Вторжение в Украину Иван Люленов воспринял очень близко к сердцу — россияне уничтожают страну, где его признали чемпионом "Лиги смеха" и пригласили на паркет "Танцев со звездами".

Семья Люленова нарадоваться не могла популярности парня в Украине. Иван с грустью признавался: родные не могли поверить в нападение России и большую войну в Украине.

"Телевидение еще российское крутилось, поэтому пророссийских политиков крутилось. И тут Советский Союз, надо понимать, что в общем, сложная ситуация. Я за справедливость. Это все очень-очень страшно, что происходит. Первые несколько дней, естественно, родители не понимали этого всего. Мне очень сложно с такими людьми общаться. С родителями я нашел общий язык, мы об этом практически не говорим", — рассказал Люленов.

Как война разделила семью Ивана Люленова и чем молдавский комик помогает украинцам сейчас

Но ситуация изменилась и родители поддерживают его. А тогда единственный человек, понимавший Ивана, был родной брат, у которого жена из Херсона. Вместе они переживали за родных, пока не вывезли их в Польшу. Юморист не скрывает, очень боялся похожего сценария и в Молдавии.

"Здесь тоже есть пророссийские силы, политики, которые тоже пытаются что-то… Я боюсь представить, если бы они были у власти в этот период. Мы должны быть благодарны Украине, потому что она в какой-то мере и нас защищает, потому что ну кто их знает, может следующее Приднестровье и тому подобное", — отметил актер.

В Молдове у Люленова свой информационный фронт. В Instagram он излагает шутливые новости, дает интервью, где рассказывает правду о жизни в Украине. Поддерживает Люленов украинцев не только словом, но и делом. В Кишиневе он организовал помощь беженцам, вместе с нашими артистами принимает участие в благотворительных концертах "Доброго вечора, ми з України". На сцене Иван выступает со стенд-апом и песнями.

Больше всего Иван, конечно, скучает по Киеву, потому что уже привык к каждой улице столицы Украины. Его здесь тоже ждут, а пока телезрители могут снова видеть Челентано-Люленова в шоу "Лига смеха", которое скоро вернется на экраны.

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