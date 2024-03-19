Звезда "Лиги смеха" Люленов рассказал о проблемах родителей в Молдове из-за его проукраинской позиции

Актер и юморист Иван Люленов откровенно рассказал, как его родственники из Молдовы жаловались на него родителям из-за проукраинской позиции.

Еще с начала войны Иван четко заявил о своей позиции и стал на сторону Украины. Впрочем, его родители в Молдове, откуда он сам родом, сначала не разделяли таких взглядов сына. К слову, потом семья наладила отношения. Но это не остановило его молдавских родственников, которые, по словам Люленова, пытались вмешаться и дать его родителям наставления. В частности, чтобы они поговорили с сыном и у него "не было проблем".

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Да, у моих родителей были проблемы. Им говорили: "Пообщайтесь с Ваней, что он там говорит, пусть помолчит немного. Ему нужны проблемы?". Так им говорили какие-то тети, родственники… Мы сначала немного конфликтовали, когда началась война. Потом я понял, что так не нужно, я не хочу с ними ссориться. Я все налаживал. Потом они поняли меня и мою позицию. И они пытаются не провоцировать, чтобы не было ссор", - откровенно поделился Иван в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно Иван Люленов рассказывал, как его родители отреагировали на его возлюбленную украинку и готов ли он к свадьбе.

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