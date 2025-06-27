Звезда "Лиги смеха" Люленов разошелся с девушкой после трех лет отношений

Иван Люленов с бывшей девушкой / © instagram.com/ivanliulenov

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Юморист и певец Иван Люленов сообщил о завершении отношений со своей девушкой Елизаветой.

О кардинальных изменениях в личной жизни пара объявила в совместном посте в Instagram, сопроводив заявление трогательным видео, где Лиза эмоционально танцует под трек Ивана.

Несмотря на печальный повод, экс-возлюбленные решили рассказать о личном публично, потому что долгое время были искренними со своей аудиторией. В обращении к поклонникам Иван и Лиза отметили, что их разрыв состоялся без ссор или измен, но больше в подробности не вдавались. Они сохранили уважение друг к другу и решили остаться в хороших отношениях.

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Пост Ивана Люленова и Лизы / © instagram.com/ivanliulenov

"Всем привет. Это Иван и Лиза. Мы больше не вместе. Мы разошлись, но разошлись по-взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь. Мы были публичной парой, поэтому и решили поделиться с вами. Благодарны друг другу за все. Здесь не будет много текста. Мы творческие люди, поэтому выразили это так, как привыкли: Лиза в танце, Иван в песне. Если и расходиться, то красиво!" — говорится в заявлении бывших.

Отметим, Иван Люленов впервые заговорил о своих отношениях еще в начале 2023 года, но, как оказалось позже, их роман начался еще задолго до того. В общей сложности пара была вместе более трех лет. За это время артист регулярно делился контентом с возлюбленной и даже знакомил ее с родителями в Молдове, откуда сам родом.

Напомним, недавно жена Олега Ляшко ошарашила новостью, что передумала разводиться с политиком и назвала причину.