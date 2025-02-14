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Звезда "Лиги смеха" Люленов родом из Молдовы объяснил, почему не покинет Украину во время войны

Звезда "Лиги смеха" Люленов родом из Молдовы объяснил, почему не покинет Украину во время войны

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Актер объяснил свою позицию.

Звезда "Лиги смеха", юморист и певец Иван Люленов рассказал, каким видит свое будущее.

Как известно, артист родился в Молдове и владеет соответствующим гражданством. Поэтому имеет право выезжать за пределы Украины без каких-либо трудностей. Тем не менее, во время войны Люленов хоть и наведывается к родным на родину, однако всегда возвращается в Украину, где строит карьеру и любовь.

Иван Люленов с коллегой / ©
Иван Люленов с коллегой

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Иван отметил, что пока не собирается уезжать в более безопасную страну во время войны. Тем более, его избранница-украинка поддерживает его в этом решении. По словам юмориста, все это обусловлено их большой верой в светлое будущее Украины.

"Нет, планов (переехать – прим. ред.) нет. Наоборот, есть надежда, что все закончится и мирная Украина будет расцветать, все будет хорошо. Если думать иначе, то и, наверное, трудно здесь оставаться", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно певец Иван Люленов честно высказался о мобилизации и готов ли идти воевать за Украину. В то же время звезда заинтриговал намерениями пройти базовую военную подготовку через чувство вины.

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