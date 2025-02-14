Звезда "Лиги смеха" Люленов родом из Молдовы объяснил, почему не покинет Украину во время войны

Звезда "Лиги смеха", юморист и певец Иван Люленов рассказал, каким видит свое будущее.

Как известно, артист родился в Молдове и владеет соответствующим гражданством. Поэтому имеет право выезжать за пределы Украины без каких-либо трудностей. Тем не менее, во время войны Люленов хоть и наведывается к родным на родину, однако всегда возвращается в Украину, где строит карьеру и любовь.

Иван Люленов с коллегой

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Иван отметил, что пока не собирается уезжать в более безопасную страну во время войны. Тем более, его избранница-украинка поддерживает его в этом решении. По словам юмориста, все это обусловлено их большой верой в светлое будущее Украины.

"Нет, планов (переехать – прим. ред.) нет. Наоборот, есть надежда, что все закончится и мирная Украина будет расцветать, все будет хорошо. Если думать иначе, то и, наверное, трудно здесь оставаться", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно певец Иван Люленов честно высказался о мобилизации и готов ли идти воевать за Украину. В то же время звезда заинтриговал намерениями пройти базовую военную подготовку через чувство вины.

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