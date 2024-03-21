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Звезда "Лиги Смеха" Люленов шокировал решением, что больше не хочет развлекать людей

Звезда "Лиги Смеха" Люленов шокировал решением, что больше не хочет развлекать людей

Иван Люленов

Артист объяснил, что он не профессиональный юморист.

Певец, артист из Молдовы и новый тренер развлекательного проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" Иван Люленов признался, что не считает себя профессиональным юмористом.

В составе команды "Стояновка" он дважды получил кубок победителей "Лиги Смеха", основал первый стендап-клуб в Молдове, но идентифицировать себя только как юморист не хочет и профессионалом не считает.

"Я непрофессиональный юморист. Я не люблю себя идентифицировать, но считаю себя артистом, шоуменом. Мне нравится писать песни, петь, выступать. На мой взгляд, мне это удается", – поделился Люленов в интервью "Слава+".

По мнению Ивана Люленова, профессиональные юмористы работают в жанре стендапа, в то время как он не совсем комфортно чувствует себя в этой нише комедии. К тому же артист далеко не всегда хочет вызвать у людей смех. Его авторские песни, в частности, лиричные.

"Я занимался стендапом, сейчас иногда выступаю, но это не моя органика. Мне тяжело смотреть на себя. Ребята, которые занимаются стендапом, – это профессиональные юмористы. Например, Байдак. Это человек, отдавший стендапу 20 лет. Его цель – рассмешить людей. Хочу ли я смешить людей? Не всегда. Я хочу быть откровенным с собой, с публикой, и не делать, чтобы было", – честно признался Иван Люленов.

Иван Люленов / ©
Иван Люленов

Однако подчеркнул, что именно "Лига Смеха" задала ему вектор в развлекательный жанр, поскольку это площадка, которая "прокачивает" юмористов всесторонне.

"Суть "Лиги Смеха" в том, что непрофессиональные люди немного поют, немного танцуют, немного импровизируют. Это база, это школа, ведь нет университета юмора. После фестиваля ты умеешь все понемногу – организовать процесс, съемки, найти реквизит, выйти на сцену. И после "Лиги Смеха" ты выбираешь направление. Кто-то выбирает юмор, кто-то выбирает авторство", – рассказал Иван Люленов.

Иван Люленов / ©
Иван Люленов

Увидеть Ивана Люленова в роли тренера "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" можно каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ. Третий сезон подряд проект объединяет юмор с важными волонтерскими миссиями, ведь команды-участники соревнуются не за кубок победителя, а за право доставить помощь украинским военным. Смейтесь с пользой вместе с большой премьерой ТЕТ.

Иван Люленов / ©
Иван Люленов

Напомним, ранее Иван Люленов поделился, что из-за его проукраинской позиции у его родителей в Молдове возникли определенные проблемы.

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