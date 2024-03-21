Звезда "Лиги Смеха" Люленов шокировал решением, что больше не хочет развлекать людей

Певец, артист из Молдовы и новый тренер развлекательного проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" Иван Люленов признался, что не считает себя профессиональным юмористом.

В составе команды "Стояновка" он дважды получил кубок победителей "Лиги Смеха", основал первый стендап-клуб в Молдове, но идентифицировать себя только как юморист не хочет и профессионалом не считает.

"Я непрофессиональный юморист. Я не люблю себя идентифицировать, но считаю себя артистом, шоуменом. Мне нравится писать песни, петь, выступать. На мой взгляд, мне это удается", – поделился Люленов в интервью "Слава+".

По мнению Ивана Люленова, профессиональные юмористы работают в жанре стендапа, в то время как он не совсем комфортно чувствует себя в этой нише комедии. К тому же артист далеко не всегда хочет вызвать у людей смех. Его авторские песни, в частности, лиричные.

"Я занимался стендапом, сейчас иногда выступаю, но это не моя органика. Мне тяжело смотреть на себя. Ребята, которые занимаются стендапом, – это профессиональные юмористы. Например, Байдак. Это человек, отдавший стендапу 20 лет. Его цель – рассмешить людей. Хочу ли я смешить людей? Не всегда. Я хочу быть откровенным с собой, с публикой, и не делать, чтобы было", – честно признался Иван Люленов.

Иван Люленов

Однако подчеркнул, что именно "Лига Смеха" задала ему вектор в развлекательный жанр, поскольку это площадка, которая "прокачивает" юмористов всесторонне.

"Суть "Лиги Смеха" в том, что непрофессиональные люди немного поют, немного танцуют, немного импровизируют. Это база, это школа, ведь нет университета юмора. После фестиваля ты умеешь все понемногу – организовать процесс, съемки, найти реквизит, выйти на сцену. И после "Лиги Смеха" ты выбираешь направление. Кто-то выбирает юмор, кто-то выбирает авторство", – рассказал Иван Люленов.

Иван Люленов

Увидеть Ивана Люленова в роли тренера "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" можно каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ. Третий сезон подряд проект объединяет юмор с важными волонтерскими миссиями, ведь команды-участники соревнуются не за кубок победителя, а за право доставить помощь украинским военным. Смейтесь с пользой вместе с большой премьерой ТЕТ.

Иван Люленов

Напомним, ранее Иван Люленов поделился, что из-за его проукраинской позиции у его родителей в Молдове возникли определенные проблемы.

Читайте также: