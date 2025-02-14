Звезда "Лиги смеха" Люленов вспомнил, как Зеленский пристыдил его: "До сих пор вспоминаю"

Певец и юморист Иван Люленов вспомнил о работе с Владимиром Зеленским в период его президентства.

Так, в свое время звезды выступали на одной сцене "Лиги смеха". В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Люленов раскрыл, что тогда строил комедийный образ человека из села и часто мог не обращать внимание на внешний вид. Актер почти постоянно носил желтый пиджак, на который однажды обратил внимание Зеленский. В частности, тогдашнему ведущему шоу не понравилось, что одежда актера была не поглажена.

Иван признается, что, несмотря на такой специальный замысел образа, ему до сих пор стыдно за конфуз перед Владимиром. С тех пор он осознал, что артист должен готовиться перед выходом на сцену.

"Есть одна история, за которую мне очень стыдно, до сих пор вспоминаю ее. У меня был желтый пиджак и я себе придумал роль человека из села. И чтобы вжиться в нее, я мог голову не помыть, пиджак не погладить, чтобы быть большим раздолбаем. И вот все готовились, а пиджак был таким непоглаженным! И он (Владимир Зеленский – прим. ред.) спрашивает, не буду ли я гладить его. А я говорю, что никогда его не глажу. Он отвечает: "Правильно, для чего начинать?" И я посмеялся, а потом через годы осознал, что надо было гладить, потому что я же артист. У меня была своя логика, но на самом деле надо было готовиться", - рассказал комик

Иван Люленов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

К слову , все свои пиджаки с выступлений Люленов уже отдал на аукционы. А полученные средства направил на помощь ВСУ: "Уже три-четыре пиджака где-то продал, в которых я был. Я их продавал на аукционах, на странице у себя, и конечно, все деньги на ВСУ шли. Самый большой (донат – прим. ред.) был в Буковеле на корпоративе. Я просто снял пиджак в конце мероприятия и говорю, что разыгрываю. Думал, что будет две тыс. грн, а дошло до 100 тыс. грн. Я был в шоке. Перечислили их на ремонт машины".

Напомним, ранее Иван Люленов рассекретил, что купил новый автомобиль. Шоумен признался, что решался на это 10 лет.

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