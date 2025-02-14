Звезда "Лиги смеха" Люленов заговорил о вине перед воинами и готов ли пойти в ВСУ

Молдавский актер и юморист Иван Люленов честно признался, готов ли взять оружие в руки.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист объяснил свою позицию. Как признается Люленов, сейчас он не готов добровольно пополнить ряды ВСУ за неимением соответствующих знаний. Правда, он постоянно чувствует вину, когда кто-то из близких идет воевать.

"У меня ежедневно есть внутренние противоречия. Я чувствую себя виноватым. Но не чувствую, что мне делать. Я не могу понять, что чувствуют ребята (на фронте – прим. ред.) даже и на 1%. Потому что я не в тех обстоятельствах. У меня много друзей в такой ситуации. У комиков и артистов нет брони. Большинство уходит на фронт. Среди моего окружения такого нет. Я волнуюсь, потому что вижу, как один за другим идут воевать", - признался знаменитость.

Иван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Поэтому Иван говорит, что для себя рассматривает вариант программы базовой военной подготовки, чтобы овладеть по крайней мере основными навыками. В то же время, он прокомментировал мифы о том, что каждый из публичных людей имеет бронь. Юморист опроверг такие упреки.

"Конечно, что я думаю о таких вещах и имею вину. В 2024 году чувствовал слабость, потому что сейчас ко мне зайдут, а что я сделаю. Потому что я не подготовлен. И думал пройти БЗВП, возможно. Это все об осознании", — добавил Люленов.

Напомним, недавно Иван Люленов вспомнил, как оконфузился перед Владимиром Зеленским перед выходом на сцену.

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