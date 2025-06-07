Звезда "Лиги смеха" Люленов заявил о намерении поехать на "Евровидение-2026" в неожиданном дуэте

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Звезда "Лиги Смеха", юморист и певец Иван Люленов сделал неожиданное заявление о возможном участии в нацотборе на "Евровидение-2026".

Соответствующее признание артист сделал на закрытой презентации нового хита "Шовковиця" со звездой "Ветеранов космических войск" Артемом Дамницким, он же DAMNITSKYI. В таком дуэте артисты пообещали подготовиться к нацотбору в следующем году на "Евровидение" и попробовать побороться за шанс представить Украину на международном песенном конкурсе.

DAMNITSKYI и Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

После заявления публика поддержала дуэт и поаплодировала. А Люленов в дуэте с DAMNITSKYI уже призвал не забывать за них голосовать на нацотборе "Евровидения-2026". Тем не менее, в фотоблоге Люленов признался, что не все всерьез восприняли их обещание: "Объявили потрясающую новость, что едем с Артемом на "Евровидение"! Не думаю, что все восприняли это всерьез, но голосуйте за нас!".

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А вот в комментариях фаны радостно поддержали своих любимых исполнителей и пообещали дождаться их выступления на следующем нацотборе: "Вы такие классные. Буду голосовать за вас на "Евровидении", "Где и когда голосовать? Хочу "Евровидение" с вами".

Напомним, недавно солист "ТІК" Виктор Бронюк раскрыл условия сотрудничества с Ириной Билык и как они попали в Книгу рекордов Украины.