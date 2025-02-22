Звезда "Лиги смеха" Настя Ткаченко шокировала исчезновением жениха после предложения: "Он испугался"

Звезда "Лиги смеха" актриса Настя Ткаченко шокировала подробностями своего романа.

Так, артистка вспомнила, как в свое время болезненно разошлась с бойфрендом, который признался ей в любви. По словам Насти, после помолвки он просто исчез. Но спустя долгое время снова вернулся и предложил возобновить отношения, потому что раньше имел страх ответственности. Хотя звезда и тяжело пережила расставание, но все же отказала экс-избраннику в его предложении.

"В отношениях я полностью отдаюсь мужу. Так было у меня один раз, но и то закончилось плачевно. Но я из-за этого не парюсь, потому что у меня был такой опыт и классно. Когда мне парень сделал предложение и исчез. Он явился, чтобы продолжить отношения, и сказал, что он испугался. После четырех или пяти месяцев. Потому что ему было плохо после меня. Я едва пришла в себя после того", - призналась Ткаченко в интервью Маше Ефросининой.

Настя Ткаченко

Сейчас юмористка наслаждается одинокой жизнью и время от времени позволяет себе вступать в романы, которые часто недолговременные. Тем не менее, в будущем Настя рядом с собой видит ответственного мужчину, который будет оберегать ее настоящую в разных проявлениях, а не сценический образ.

"У меня нет типажа. Для меня очень важно чувство безопасности: психологической, физической и материальной. Внутри я очень нежная и чувствительная. В отношениях со мной не подойдет общение и отношение, которое мы видим на публике. Так же и с друзьями. Когда я в безопасности, чувствую себя мягче. Это нужно оберегать. Но я тоже готова вкладываться в отношения. То есть если у него нет чего-то, то я готова быть опорой для того, чтобы у него был плацдарм для развития, но только если человек того будет хотеть", - подчеркнула артистка.

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