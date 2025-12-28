Звезда "Лиги смеха" подтвердил слухи о вступлении в ряды ВСУ и показался в военной форме

Кирилл Ганин

Звезда «Лиги смеха» и актер Кирилл Ганин официально заявил о мобилизации.

Так, еще в начале месяца в СМИ начала распространяться информация о том, что артист начал защищать Украину от оккупантов. Однако сам Кирилл ни опровергал, ни подтверждал слухи. И только на днях опубликовал серию забавных видео, где он с помощью искусственного интеллекта высмеял себя и показал уклонистом. Тем самым интерес к его вероятной службе усилился.

Но на этот раз Ганин сделал официальное заявление в фотоблоге и сообщил, что действительно вступил в ряды ВСУ. На фоне подозрений его во лжи и слухов о бронировании, знаменитость в военной форме высказался о хейтерах и мастерски поставил их на место.

Пост Кирилла Ганина

«Да, я видел эти комментарии. У каждого свои способности — одни работают, а другие хейтят. И что интересно, вторые всегда считают себя более занятыми. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Не для хайпа, не для ролика и не потому, что это кому-то надо. Это мое решение. Мое „надо“. Я вас всех услышал и иду делать то, на что решился. Официально! Это уже точно не фейк», — подчеркнул юморист.

Подробности своей службы артист пока решил приберечь для себя и пообещал в скором времени сообщить их на собственных трансляциях в Сети.