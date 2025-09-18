ТСН в социальных сетях

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес вторую операцию: "35% моей головы - сплав титана"

Артист рассказал, как прошло оперативное вмешательство и какие трудности пришлось преодолеть.

Александр Венедчук

Украинский комик Александр Венедчук, известный как Веня в шоу "Лига Смеха", поделился новостями после длительной реабилитации на фоне кровоизлияния в мозг.

На своей Instagram-странице Веня рассказал, что после семимесячной реабилитации его прооперировали. Теперь, подчеркнул артист, значительная часть черепного мозга состоит из сплава титана. Веня добавил, что сейчас состояние стабильно нормальное и серьезных причин для волнения нет.

"Во вторник меня прооперировали. Теперь тридцать пять процентов моей головы — это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается, а я немножко — "Гениальный изобретатель, миллиардер и филантроп", — одновременно пошутил юморист.

Напомним, в январе этого года комик пережил кровоизлияние в мозг, которое вызвало судороги и потерю сознания. Срочная операция спасла ему жизнь, а теперь Веня возвращается к нормальной жизни, хотя и продолжает лечение и домашнюю реабилитацию.

Александр поблагодарил поклонников за поддержку. Также комик заверил, что самый тяжелый этап — позади.

Напомним, недавно известная украинская певица Даша Майорова показалась после операции по уменьшению груди. Звезда призналась, что мечтала об этом с 13 лет.

