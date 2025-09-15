Александр Степаненко

Известный украинский комик и участник "Лиги смеха" Александр Степаненко рассказал, сколько сейчас составляет его средний заработок, а также вспомнил историю о своих кредитах.

По словам юмориста, главные источники дохода — это корпоративы, работа в проектах. Средний гонорар за такую работу составляет примерно полторы тысячи долларов. Всего в месяц получается примерно пяти тысяч долларов.

"Мне часто говорят, что я недорогой артист, поэтому постепенно поднимаю цену. Но в среднем сейчас имею по три-четыре корпоратива в месяц", — поделился Степаненко в интервью Славе Демину.

Несмотря на стабильный доход, артист добавил, что до сих пор выплачивает кредит за квартиру. Осталось погасить около семи тысяч долларов. Александр отметил, что на общую сумму изрядно повлияла инфляция.

"В общем сумма была немалая. Первый взнос я сделал сорок тысяч, еще сорок пять тысяч осталось выплатить. Это все в долларах, когда курс был по шестнадцать. А потом доллар взлетел до сорока, и я сидел, честно, немного в шоке", — признался комик.

Впрочем, это был не единственный кредит в жизни Степаненко. Ранее он брал кредит на дом в Хмельницком и закрыл его даже раньше срока. Тогда работа шла легко, артист быстро набирал популярность и имел стабильные доходы. По словам Степаненко, именно благодаря такому решению он впоследствии переехал в Киев.

Напомним, недавно Александр Степаненко признал, что изменил беременную жену. Он откровенно рассказал, как это сказалось на их отношениях.