Звезда "Лиги смеха" раскрыл правду о Поляковой и чем она его раздражала за кулисами: "Закрыла рот"

Оля Полякова, Александр Степаненко

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Известный украинский комик и участник "Лиги смеха" Александр Степаненко вспомнил, как ему работалось со звездным тренером проекта, певицей Олей Поляковой.

В интервью проекту "NABARI" юморист признался, что именно с Поляковой у него возникало больше всего трудностей. По словам артиста, певица нередко меняла мнение о юмористических номерах: сначала хвалила сценарий, а уже через несколько минут называла шутки "несмешными". Это особенно раздражало комика, ведь над сценариями команда работала вместе с редакторами в течение двух недель.

"Труднее всего было с Поляковой. Она очень энергетически мощная. Больше всего, что мне не нравится в Поляковой — надеюсь, она это шоу посмотрит — то, что она приходит, берет сценарий, читает и смеется, а потом на него же говорит: "Давай это не делать. Давай иначе. Это же не смешно". А ты две недели ходил к редакторам, они каждое слово подправляют, забирают, вырезают... А она приходит и начинает, что это не подходит", — рассказал Степаненко.

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Оля Поялякова / © instagram.com/polyakovamusic

В результате между артистами доходило до эмоциональных споров. Несмотря на напряжение, им удавалось идти на компромиссы.

"Я говорю: "Оля, когда ты напишешь хит, представь, что я приду и скажу: "Это х*йня, переписывай". Это наш хлеб, наша работа. Не за*быв*й". Она закрыла рот", — добавил комик.

Отметим, команда Степаненко "Отдыхаем вместе" участвовала в нескольких сезонах "Лиги смеха", где тренером была и Оля Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова с дочкой показалась на стадионе во время боксерского боя Усика с Дюбуа.

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