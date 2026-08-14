Звезда "Лиги смеха" разводится после 14 лет брака на фоне слухов об изменах жены

Виктор Гевко / © скриншот с видео

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Известный украинский комик и звезда «Лиги смеха» Виктор Гевко и его супруга Наталья решили официально расторгнуть брак.

Об этом стало известно из информации о запланированном судебном заседании, обнародованном на сайте Тернопольского горрайонного суда. Истицей по делу указана Наталья Гевко, а ответчиком — ее муж Виктор. Рассмотрение дела назначено на 17 августа 2026 года.

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Виктор Гевко разводится

Похоже, к официальному решению супруги пришли не внезапно. Судя по публикациям Натальи в соцсетях, в последнее время они уже не жили вместе. Женщина активно показывает свою жизнь и отдых, однако общие с Виктором моменты в ее фотоблоге давно не появляются.

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В то же время, ни комик, ни его жена пока не раскрывали причину, по которой решили поставить точку в браке. Также они не давали никаких комментариев.

Впрочем, семейные проблемы пары привлекали еще несколько лет назад. В 2020 году личная жизнь Гевко оказалась в центре громкого скандала после того, как Виктор стал участником драки в Тернополе и получил травмы.

Тогда в Сети начали распространяться слухи, что причиной конфликта могла стать вероятная измена Наталии. Мужчину, с которым у Гевко произошел конфликт, якобы называли ее возможным любовником. В то же время, никаких подтверждений этой версии не было.

Виктор Гевко с семьей

Позже Виктор Гевко упоминал резонансную историю в интервью Славе Демину. Впрочем, юморист не стал прямо отвечать на вопрос, действительно ли речь шла об измене жены и не выносил подробности семейной жизни на публику.

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Теперь же стало известно, что супруги официально готовятся завершить свои отношения. Связано ли нынешнее решение с событиями прошлых лет — неизвестно.

Отметим, Виктор Гевко стал известен благодаря юмористическим проектам «Однажды под Полтавой», «Страна У», «Сказки У» и участию в «Лиге смеха». Он также работает как телеведущий, актер и сценарист.

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